La directora vocal de La Voz Argentina tuvo que salir a hablar ante las versiones de fraude

La aparición de Bianca Cherutti en La Voz Argentina generó polémica porque algunos ex participantes de Cantando por un sueño y otros realities de Marcelo Tinelli también se anotaron y los rebotaron en el programa de Telefe.

Después de eso, cada uno de los que pasa por la pista es mirado con lupa en redes sociales y son muchos los casos de cantantes que ya fueron parte de otros envíos similares en distintos canales.

En las últimas horas, Virginia Módica, la directora vocal del reality, hizo su descargo luego de que trascendiera públicamente que hubo participantes, que ya fueron seleccionados por los coaches para sus equipos, que no cumplen con dos requisitos que parecían excluyentes: ser cantantes amateurs y no haber participado en otro concurso televisivo de canto.

"Me estoy haciendo famosa porque me está nombrando Rodrigo Lussich. Trabajo desde 2007 con el reality de High school musical. Un montón de chicos que conozco talentosísimos. A La Voz Argentina, a no ser que hayas estado en un reality muy muy muy reciente, podrías haberte presentado en 200 millones de concursos y seguir intentándolo. ¿Qué tiene de malo?", comenzó diciendo a través de una historia de Instagram.

Y aclaró: "En 2014 estuve la última vez en Dos al éxito. La gente estudia, se forma y puede presentarse a La Voz Argentina. Los alumnos de otros colegas y al chico que canta en la esquina con la guitarra mientras comíamos con mi amiga le digo 'Che presentante que sos talentoso'. Obviamente les voy a decir que se presenten, que vayan con su número, que hagan su casting. Ah y yo no estoy sentada en la silla".

"Luego se tienen que enfrentar a ese jurado maravilloso que tenemos. Pero por supuesto siempre voy a promover que la gente con talento sea vista y escuchada una y otra vez. No me parece que tenga que justificar absolutamente nada. Sí, si encuentro a alguien que es buenísimo le digo andá a La Voz Argentina...", concluyó, dejando en claro su postura y desdramatizando la polémica.