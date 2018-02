Director de "Crash" es acusado de abuso sexual por cuatro mujeres

El premiado cineasta y escritor Paul Haggis es el nuevo personaje de Hollywood envuelto en un escándalo sexual. El ganador del Oscar por la película Crash (2004), recibió una demanda civil de una publicista que asegura haber sido violada por el realizador.





La mujer es Haleigh Breest, quien decidió llevar a la justicia su caso en diciembre pasado. La demandante acusa a Haggis de violarla después de un estreno en 2013.





Posterior a esta acusación, otras tres mujeres sumaron sus testimonios contra el guionista de la premiada cinta Million Dollar Baby (2004). Todas accedieron a contar parte de su historia a The Associated Press, con la condición de no revelar sus nombres.





Una de ellas, también publicista, aseguró que el hombre la agredió en 1996 cuando tenía 28 años y trabajaba con Haggis en un programa que él producía. Una noche, el sujeto la obligó a practicarle sexo oral, para luego abusar de ella. Un amigo y ex colega de la denunciante confirmó que ella le había contado lo sucedido semanas después.





Otra de las mujeres reveló que Haggis intentó abusar de ella, pero que logró escapar después que el le dijera "Necesito estar dentro de ti". La otra presunta víctima contó que Haggis la habría besado a la fuerza en una esquina y que luego la siguió en un taxi, pero también logró huir.





Todos estos casos habrían ocurrido entre 1996 y 2015.





La abogada de Haggis, Christine Lepera, aseguró que su cliente jamás abusó de una mujer. "No violó a nadie", señaló sobre su defendido.





Además, se supo que frente a la demanda civil, el guionista de 64 años puso una contrademanda, y aseguró que la denunciante y su abogado exigieron $ 9 millones de dólares para evitar tomar acciones legales, lo que él calificó de extorsión.