Director de cine murió en pleno rodaje por el cabezazo de una jirafa

El director se encontraba en Hartbeespoort, en Sudáfrica, al norte de Johannesburgo, realizando un primer plano de los pies de la jirafa llamada Gerald, cuando de pronto recibió el golpe en la cabeza.





Carvalho fue inmediatamente trasladado al hospital de Johannesburgo, pero falleció el mismo día por la noche, producto de las heridas que sufrió en el cráneo.





"Todo sucedió tan rápido que no se pudo hacer nada para evitarlo. Carlos no lo vio venir, no era consciente del peligro", contó Drikus Van Der Marwe, uno de los integrantes del grupo de trabajo.