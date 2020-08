El Dipy trató de "salame" a Pablo Echarri y el actor le contestó desde las redes sin filtro

Todo comenzó tras que el Dipy cuestionara y se mostrara su furia contra Lucas Grimson, joven que utilizó el lenguaje inclusive en conferencia de prensa para dar el parte oficial del Ministerio de Salud sobre los contagios de coronavirus en el país.

Las cosas podrían haber quedado ahí, pero no. El cantante tropical visitó el ciclo "Nada personal", que conduce Viviana Canosa por El Nueve y revivió la llamada del conflicto y dijo que “lo mandaron” a militar en su contra.

"Antes de que subiera eso (la crítica al lenguaje inclusivo) no sabía que yo existía y ni debe saber quién soy tampoco", dijo el músico sobre el sorpresivo tuit de Echarri: "Cerrá el orto, Dipy. Y dejá que les pibxs se expresen como quieren. Al final, sos terrible ortiva".

"Yo me fumé la que me dijo el salame este que dice que es nacional y popular, y es un hippie con OSDE porque se va a Miami, se va a la Quinta Avenida a comprar, lo escracharon, dijeron de todo, y acá se viene a hacer el humilde. Nunca lo vi en una olla popular revolviendo las cosas para los pibes, ¿y yo soy un desclasado?", sostuvo contra el actor.

"Yo viví en un barrio, yo sé lo que tener hambre, que me vaya a contar este lo que es tener hambre a mí", dijo. "Yo sí pase hambre y mi viejos se esforzaron para darme lo mejor, me cuidaron, me dieron los valores que tengo, me enseñaron que para tener algo, tenés que trabajar, y para tener algo, tenés que estudiar y para ser alguien tenés que esforzarte", terminó.

A ver esto, Echarri eligió de nuevo Twitter para contestarte.

“Rompiendo cuarentena,el cantante,insiste en que no se puede confiar en la clase política,solo en el esfuerzo personal,tratando así de anular la única herramienta que tienen las clases populares para cambiar su realidad,la política”, resaltó el actor sobre los dichos y hechos del músico.

“Pero además, hace suyo un discurso profundamente reaccionario, que dice que los que venimos de barrios populares, no podemos tener una prepaga o viajar al exterior. Incluso para él y los suyos este derecho estaría vedado. Difícil estar más culo al norte”, cerró el marido de Nancy Dupláa recordando que él también viene de un barrio humilde y cuestionando la estigmatización del músico.

