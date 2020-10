El Dipy tildó a Martín Cirio de "influencer pedófilo": "Esto le pasa a otro y lo matan"

La semana pasada, se viralizaron una serie de tuits que Martín Cirio, popularmente conocido como "La Faraona" publicó en 2011 en el que se refiere de forma jocosa al abuso sexual de menores de edad.

En una entrevista con Viviana Canosa para "Nada Personal" (El Nueve), El Dipy se refirió al conflicto con el influencer.

“Bueno ya saben lo que pasó con La Faraona”, comenzó diciendo El Dipy. “Un influencer pedófilo que te bardeó a vos. Un pedófilo en las redes sociales, decís esto le pasa a otro y lo matan, lo crucifican pasa que acá dicen que es un perseguido político, lo bardean porque está del otro lado de la grieta. Estamos hechos unos boludos, pedofilia está todo mal”, señaló Canosa.

“El me tira por un tema que ni siquiera hice yo, que sé que estuvo mal y lo reconozco, eran otras épocas. Primero me tiró que no era así, que no importaba la época, pero cuando le tocó a él sí importaba la época. Yo ya dije que el tema no era mío, yo canté la canción que no estaba bien ni en ese momento, no tengo excusa, no voy a salir haciendo un video excusándome de algo que está mal”, añadió el cantante de cumbia.

“Yo siempre digo algo, vos cuando vas a tirarle a cualquier persona vos tenes que procurar que vos estés limpio porque no podes tirar semejante cosa. A mi me pareció raro que cuando se excusó dijo el contexto, pero antes no había contexto, no había nada. Vos tiras contra una persona de esa forma tenes que tener el culo limpio también y yo me senté en la computadora y me puse a buscar tuits desde que arrancó. Pero buscándole una contradicción, una pavada, cuando empecé a leer yo estaba con mi bebé de tres años y lo único que pensaba era no puedo entender lo que estoy viendo”, indicó el músico. “Si, estamos hablando de pedofilia”, remarcó Canosa.

Por último, El Dipy insistió en que no volverá a hablar del tema “porque creo que yo ya no soy la persona que se tiene que encargar de esto”. “Yo me equivoqué y no tengo excusa. Te puedo decir que no tenía ni una moneda y era mi primera banda, mi primer disco, no hay excusa. si quieren castigarme, castíguenme, yo nunca me tuve que deconstruir, creo que a una persona ni si quiera que esté esquizofrénica o loca se le puede ocurrir esas cosas es lo último que voy a decir”.

