El Dipy y Mariana Diarco se cruzaron fuerte: "Soy una buena mamá, no te confundas"

El cantante de cumbia lanzó un picante mensaje en la red social y su ex mujer le respondió. "Con mi hijo no", le había advertido el intérprete.

"El Dipy" David Adrián Martínez lanzó un picante mensaje vía Twitter contra su ex pareja, Mariana Diarco, madre de su hijo Valentino.

Esto tiene que ver con los rumores de romance que surgieron hace un tiempo entre la rubia y Gastón Pauls, con quien comparte canal en Crónica.

“No soy de romper las bol* con esto, Mariana. Pero, ¿en serio? ¿Con ese adicto en recuperación (ponele) cerca de mi hijo? No me gusta que mi hijo esté cerca de una ‘montaña rusa’. Lo que vos hagas, lo sabés, no tengo ningún problema y jamás lo voy a tener, pero con mi hijo no”, tiró vía Twitter el cantante tropical.

Horas más tarde, Diarco le respondió por la misma vía virtual: "Te contesto y sigo trabajando. Así dormís tranquilo. Nuestro hijo mejor no podría estar. Soy una buena mamá, no te confundas. Preocupate porque nadie se entere que con la cincuentona del prog. de la tarde vienen de antes de lo que la gente piensa".

Y agregó contundente: "No querés que cuente desde cuando, estoy segura. Beso".

