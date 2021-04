El Dipy con Jorge Rial: “Prefiero ser un pobre honesto y no un rico miserable”

En la noche del viernes, El Dipy estuvo de invitado en "TV Nostra", el nuevo programa de Jorge Rial que se emite de lunes a viernes a las 20:30 por la pantalla de América.

“Vos pensás que soy de un lado que no soy. Yo no soy de nadie. Mi primera intervención en la política fue en Intratables sacudiendo a Macri”, señaló de arranque el cantante de cumbia.

“Te cagaron tus pares. ¿Viste cuando te marginaban?”, le respondió el conductor en referencia a artistas de cumbia como El Polaco Cwirkaluk.

"Me llevo bárbaro con Pablo Lescano, con Hernán de Mala Fama”, aseguró El Dipy. Luego agregó: “Lo que hablo yo, lo hablo yo. Una vez me dijiste lumpen de derecha. No soy de nadie. Me has tirado un montón de veces, suave, y nunca te contesté. Porque cuando yo estaba en la lona fuiste el primero en decirme que le tuiteara a Tinelli para entrar al Bailando. Por eso te respeto. Aunque estoy lejísimo de cómo pensás”.

LEER MÁS El Dipy criticó las nuevas restricciones que ya rigen contra la pandemia: "No me vas a encerrar otra vez"

“Cuando te dije lumpen era porque había cierto uso...”, le contestó Rial. Y él dijo: "En las redes te agarran para el lado que tirás el comentario. En la puerta de Canal 9 me ofrecieron plata y ser concejal de La Matanza. Vi la plata en la mochila. Eran 300 mil dólares. Prefiero ser un pobre honesto y no un rico miserable. Puedo ir a la plaza con mi hijo y dormir tranquilo. Cuando te pagan, te dan órdenes”.

Luego El Dipy remarcó que no se siente preparado para hacer política. “Ahora no. Quizá un montón de periodistas no entendieron que no hablo para tener un cargo. Sino por mi realidad, la que me pasa y le pasa a un montón de gente. Yo banco a los que no están de acuerdo conmigo. Cada uno tiene que ir para el lado que quiere ir. Pero no me copa que no vean la realidad”.

Además, Jorge lo hizo revivir su cruce con Pablo Echarri: “(Echarri)Te dijo que por más de que Cristina sea corrupta, la iba a votar igual”, dijo el Dipy. “Es la idea de él y se la respeto, pero yo no”, replicó Jorge.

“¿Vos no? ¿Vos la votás a Cristina hoy?”, repreguntó el cantante. “No. Yo no quiero corruptos, tampoco la voté antes. Yo no soy kirchnerista, están todos muy equivocados, sí he votado a Alberto (Fernández)”, contestó Jorge.

LEER MÁS Revés judicial para Vicky Xipolitakis: Su exmarido no irá a juicio por amenazas y lesiones