El Dipy criticó las nuevas restricciones que ya rigen contra la pandemia: "No me vas a encerrar otra vez"

Desde este viernes, ya rigen las restricciones que comunicó el Gobierno Nacional para intentar aplacar la segunda onda de coronavirus.

Al leer cada una de las medidas, El Dipy, siempre opositor al Alberto Fernández, se mostró en desacuerdo.

"No me vas a encerrar otra vez. ¿Otra vez me dejás sin poder trabajar a mí y a millones de argentinos? ¿Encima de eso se robaron las vacunas? A mí no me encerrás más. Me voy a fundir, lo sé. Pero no te olvides que miles están conmigo y les decimos basta, se terminó. Los que están conmigo, RT infinito”, le dijo al Presidente a través de Twitter.

Y luego realizó duras acusaciones contra el Gobierno actual: "Nunca se bajaron sueldo, se repartieron las vacunas entre ellos, vacunaron a militantes y amigos, les mintieron a los jubilados. Nos fundieron. Ustedes y toda la manga de ñoquis que tienen siguen cobrando la platita que nosotros les pagamos. Se terminó. Basta".

Por último, El Dipy volvió a remarcar que a pesar de las restricciones que ya rigen en la Argentina a él no lo "encierran nunca más".

"Así empezaron el año pasado. 15 días que se convirtieron en 9 meses. Pero a Cristina le devolvieron todos sus bienes, más jubilación de privilegio y nosotros fundidos. Se robaron la única esperanza que tiene el planeta contra el covid: las vacunas. A mí no me encierran nunca más”, señaló.

