Qué dijo Viviana Canosa sobre el comunicado del Nueve donde afirman que no sufrieron presiones

El Nueve emitió hoy un comunicado en su cuenta oficial de Twitter sobre el conflicto entre la conductora Viviana Canosa y el presidente Alberto Fernández.

"Ante las consultas periodísticas recibidas, Canal 9 informa que no ha recibido ningún tipo de presión gubernamental. Asimismo, ratifica su compromiso con los valores democráticos y el respeto a la diversidad de opiniones", reza el comunicado.

En el mensaje queda claro que la empresa no recibió ningún tipo de llamado por parte del gobierno. Muchos creyeron ver en esas palabras un mensaje muy claro contra Viviana y una especie de interna.

Sin embargo, Canosa aclaró de inmediato que está todo bien con la empresa.

"Quiero dejar en claro, que las presiones que recibí, fueron dirigidas contra mi persona. Es cierto que @canal9oficial no fue el destinatario, aunque es evidente que #NadaPersonal se emite en #ElNueve. Nunca fui censurada por las autoridades. Gozo de libertad de expresión", sostuvo Viviana.

Recordemos que Viviana le envió un mensaje al Presidente para que la deje trabajar en paz.

"No me moleste más y déjeme trabajar en libertad... Me siento decepcionada por Alberto Fernández, lo consideraba un amigo, será muy difícil recomponer esa relación", manifestó Canosa.

"Me envió la captura de un tuit rarísimo, y me decía que me cuidara porque me quería mucho y se me podía volver en contra", contó.

