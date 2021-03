Qué dijo Tamara Pettinato sobre el brote psicótico de su hermano y la agresión hacia ella y su madre

Felipe Pettinato, hijo del músico y conductor televisivo Roberto Pettinato, fue internado este viernes tras sufrir un "brote psiquiátrico" durante el cual agredió a su hermana y a su madre en la casa que comparten el barrio porteño de Saavedra.

El episodio, en el que el joven de 27 años también se mostró violento con un médico que acudió a asistirlo, terminó en la intervención de la Policía de la Ciudad, que logró controlarlo y lo llevó al Hospital Pirovano.

Según indicaron fuentes, cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 12 A acudieron al lugar se entrevistaron con un médico que había sido convocado al domicilio por medio de una empresa de medicina prepaga, quien sostuvo que al entrar al domicilio, la actitud violenta del joven lo había obligado a retirarse.

Como la vivienda se encontraba cerrada, los policías decidieron ingresar por la terraza y encontraron a Felipe en buen estado. No obstante, luego de una consulta con la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 7, a cargo del fiscal De Sanctis, se decidió el traslado al Pirovano.

Según indicaron voceros policiales, la hermana del joven dijo que había sido agredida por Felipe, al igual que su madre, y que ambas habían sufrido heridas en sus brazos.

Los agentes también entrevistaron a una psiquiatra que atendía al joven, quien consideró que sufrió un "brote psiquiátrico agresivo controlado", por lo que se decidió que continúe el tratamiento en el mencionado hospital.

¿Qué dijo su hermana Tamara?

La expanelista de Cortá por Lozano habló con Nosotros a la mañana y se molestó por la versión mediatizada.

“Es un tema de salud muy delicado y privado. No queremos contar nada, ni debatirlo en los medios. Es una vergüenza que la policía haya filtrado toda la información cuando son los que deberían cuidarnos”, afirmó Tamara, en un mensaje que le envió a Karina Iavícoli.

“Viene mal hace mucho tiempo y me imagino que la familia ya no sabe qué hacer. No es solo el tema de las adicciones, que él dice que no pero sí le paso eso, sino que pesa sobre sus espaldas una causa de abuso sexual de una chica que era parienta de la que, estimo, sigue siendo su pareja y la mamá de su hija de dos años”, había contado la hermana de Felipe.