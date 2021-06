Qué dijo Ricky Maravilla sobre su imitación en La Academia por parte de Julieta Puente

Julieta Puente imitó anoche a Ricky Maravilla en el programa de Marcelo Tinelli, ShowMatch. Y más allá de la devolución del jurado, hoy habló el personaje principal: Ricky Maravilla.

"Estoy de acuerdo con Charlotte Caniggia, el jurado es muy drástico. No digo que regalen puntos pero deberían incentivarlos. Para mí es un halago que me hayan imitado. Es un homenaje pero no me gustó de la manera en la que se expresaron. Estoy en total disidencia. Ellos en este momento necesitan seguidores, público pero de esta forma se pone a la gente en contra. La gente me dice que no lo va a seguir viendo", sostuvo en charla con Fernanda Iglesias en su ciclo radial Esto no es Hollywood que sale por Mucha Radio.

Y añadió: "Estaba al tanto de que me iban a imitar pero con Julieta Puente no hablé. Su performance me gustó, estuvo muy simpática. Obvio, nunca una mujer va a poder imitar a un hombre por el timbre de voz pero estuvo muy bien. Dentro de sus posibilidades trató de hacer el giro, de "mover la colita" pero hizo cosas que marcaron lo que yo hago".

Recordemos que Ricky Maravilla no es muy afín a los chistes y las humoradas. En una oportunidad, en el ciclo Pasión de sábado, le voló un diente a Pablo Cabaleiro en una cámara cómplice, lo que derivó en el mote de Mago Sin Dientes.

"No puedo opinar por los demás pero me mandaron muchísimos mensajes diciéndome que no sabían si iban a seguir viendo el programa. El jurado tiene que tener un poquito más de consideración con el participante pero motivarlos y estimularlos a los participantes. Desde que soy artista siempre nuestro ritmo fue discriminado, sobre todo a quienes somos de provincia", enfatizó el artista.

Sobre la pandemia y sobre las limitaciones laborales, el artista le contó a Fernanda Iglesias: "No trabajé nunca en la pandemia, traté de cuidarme y cuidar a mi familia. Por eso estoy en Salta y no en Buenos Aires. Yo aproveché la cuarentena para volver a agarrar los libros y estudiar electrónica, idioma, música. Lo aproveché de la mejor manera posible. Siempre hay que seguir estudiando porque uno nunca sabe dónde está el éxito. Cuando termine la pandemia van a tener un Ricky renovado. Veo a mis nietos a la distancia, los llamo por teléfono. Nos comunicamos permanentemente".