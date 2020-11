¿Qué dijo Pampita sobre la vacuna contra el COVID-19 que compró el Gobierno?

Luego de que la secretaria de Salud, Carla Vizzotti, dijera que sería una buena idea que los famosos se aplicasen la vacuna contra el COVID-19 para generar confianza en la ciudadanía, distintas figuras –como, Florencia Peña y Diego Brancatelli– se ofrecieron como candidatos.

El conductor de "Intrusos (América)" fue la primera persona pública en postularse como voluntario tras la presión en las redes, donde propusieron su nombre junto a los de otras celebridades. "Lejos de ofenderme, me parece una buena idea. Ojalá sirva para, después, poder ayudar a los ignorantes ilustrados de las marchas y la tierra plana. Estoy", dijo sin vueltas.

De la polémica también participó Viviana Canosa, quien y aseguró que no aceptará aplicarse la Sputnik V, vacuna de la que el Gobierno anunció que se adquirirán 25 millones de dosis. En diálogo con GENTE, Pampita (42) respondió sobre si aceptaría vacunarse.

"Sí, si está reglamentada, testeada y aprobada", aclaró la conductora de Pampita Online respecto de la vacuna que, como explicaron, no será obligatoria. Y aclaró que, por supuesto, uno de los condicionantes serían las contraindicaciones: "Supongo que cuando ya esté para que todos nos la pongamos y estén seguros de que no va a haber ninguna consecuencia, me la pondría".

Según dijo, también aceptaría vacunar a Benicio (6), Beltrán (8) y Bautista (12), siempre y cuando "la vacuna esté reglamentada y aprobada".

