Qué dijo Nicole Neumann del presunto romance con Rafael Cuneo Libarona

Hace rato que Nicole Neumann decidió no contar más con quién coquetea, charla o sale. La rubia panelista de "Nosotros a la mañana", El Trece, tiene su intimidad amorosa bajo siete llaves y lo único que trasciende en los medios son sus peleas con su ex, Fabián Cubero, por el cuidado de las tres hijas que tienen juntos,

Sin embargo, un fuerte rumor indica que la top está comenzando un nuevo romance con el prestigioso abogado Rafael Cúneo Libarona, hermano del marido de Luli Fernández, Cristian Cúneo Libarona, también abogado panelista.

Según contó la periodista Pilar Smith, en CNN radio, la rubia estaría empezando a salir con él y los rumores comenzaron tras que Nikita le hiciera una entrevista para su segmento "Nicole en casa", que publica en Instagram.

“Con ella es casi imposible hablar de estas cuestiones, pero yo lo charlé con mucha gente este tema, y todos están al tanto. A mi me llegó del lado de él” dijo la periodista en "El Espectador", programa de radio que conduce Ángel de Brito.

Caras Digital se comunicó con Nicole quien dijo al respecto: "Con Rafael tenemos buena onda pero nada de lo que se dice es cierto. No hay un coqueteo, somos amigos, por eso tenemos buena onda. No hay nada entre nosotros, no sé de dónde sacan esas cosas. Hace rato, hace tiempo atrás me ayudó con unos temas legales y desde es momento tenemos, como te dije buena onda. Sólo eso. Está bueno aclarar las cosas, les agradezco el llamado".

