La palabra Mauro Icardi en la entrevista de Wanda Nara con Susana Giménez: "Tuve un error"

Hace unos días se vio al aire por la pantalla de Telefe la entrevista que Susana Giménez le hizo a Wanda Nara en París, Francia, tras el escándalo que involucró a Mauro Icardi con La China Suárez.

"Con Mauro decidimos seguir juntos", dijo la empresaria sobre la crisis que va dejando atrás la pareja luego de que el futbolista fue protagonista de una infidelidad con la actriz Eugenia "La China" Suárez.

"Si yo me equivocara así, Mauro no me lo perdonaría. Descubrí todo, y si lo pudimos reconstruir es porque Mauro Me contó todo. Podría haber pasado de todo, y no pasó", dijo Wanda al respecto, entre otras declaraciones picantes.

Lo cierto es que hace unas horas se conoció de manera oficial desde la productora Paramount la entrevista completa de Susana a Wanda, en donde en un momento contó con la aparición y testimonio de Icardi.

Cabe aclarar que la entrevista que salió al aire en tevé duró unos 30 minutos -fue editada- mientras que el total de la charla fue de aproximadamente una hora.

"Fueron días muy tristes, pero creo que ya pasó. Todo lo que pasó en este mes lo pudimos resolver juntos. Ya se habló todo. El amor que tengo por ella lo sabe todo el mundo", reconoció allí el futbolista del PSG.

Y agregó: "Yo me casé muy chico, con 20 o 21 años nos casamos y es para toda la vida. Soy muy a la antigua también. Y creo que tuve un error y lo pudimos solucionar".

"Creo que va a ser la última vez que se habla de esto. Yo no venía para hablar, la nota era con ella y entre un ratito", finalizó Icardi.