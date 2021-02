Qué dijo María O´Donnell ante la brutal crítica de Jorge Lanata por su participación en "Masterchef Celebrity"

En una entrevista exclusiva con PrimiciasYa.com, la periodista María O'Donnell contó el motivo por el cual decidió participar en "MasterChef Celebrity".

El exitoso reality de cocina transmitido por la pantalla de Telefe, el cual tuvo una exitosa primera entrega, estrenará su segunda temporada el próximo lunes, con la conducción de Santiago del Moro.

LEER TAMBIÉN: Karina Gao salió del coma inducido: "Ella y su bebu se encuentran bien"

Y O'Donnell habló de su participación en el concurso culinario con este portal: "Todo empezó como un juego dentro de la propia radio, mis compañeros me cargaban porque me enganché con el programa pese a que en ese horario por lo general estoy durmiendo ya. Y lo que empezó como un juego, se terminó dando".

En este sentido, la periodista relató: "Una vez me preguntaron al aire si yo lo haría y dije que 'sí, me divierte'. Me gusta cocinar y aprender en hacer algo diferente... Resulta que después me enteré que uno de los productores del programa escucha mi programa de radio y de ahí después recibí el llamado".

Esta entrevista fue replicada por Marina Calabró en el programa de Jorge Lanata, "Lanata Sin Filtro" (Radio Mitre) y el conductor del ciclo radial fue duro contra su colega por haber aceptado en participar en "MasterChef".

"Quiere ser famosa...", comenzó diciendo Lanata. Y mientras hacía una hacía una parodia de la entrevista con Marina donde él se hacía pasar por O'Donnell, agregó: "Yo lo que quiero es ser famosa y voy a elegir el camino más corto porque en el periodismo no se me estaría dando", agregó Jorge de manera picante.

¿Qué dice María sobre la opinión de Lanata?

Este medio se volvió a contactar con la periodista y conductora y su respuesta ante los dichos de Jorge Lanata fueron: "No, gracias, paso".

LEER TAMBIÉN: Los participantes de "Corte y confección famosos" se rebelaron contra el jurado

"Ya sé lo que dijo, pero no le quiero contestar nada", expresó la participante del reality de Telefe que debuta el 22 de febrero próximo.