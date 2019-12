Qué dijo Marcela Tinayre sobre el embarazo de su hija Juanita Viale

Ayer, Moria Casán confirmó por medio de Twitter que Juana Viale (37) está embarazada de lo que será su quinto hijo y el primero con su nueva pareja, el arquitecto y músico Agustín Goldenhorn.

Juanita ya es madre de Ambar, a quien tuvo con Juan de Debenedectis, y Alí, Silvestre y Ringo (que falleció antes de nacer), de su historia de amor con el actor chileno Gonzalo Valenzuela.

Desde hace poco se conoció que está en pareja con Agustín Goldenhorn y ahora se supo que está embarazada de su quinto hijo.

Marcela Tinayre se pronunció sobre el embarazo de Juana Viale que anunció Moria Casán de imprevisto en las redes sociales.

La conductora se comunicó con Tomás Dente que en Nosotros a la mañana contó que "ayer estuve chateando con Marcela Tinayre y hoy me volvió a escribir. Es muy categórica Marcela. Intenté contactar a Juana y ella es muy reticente a escribir. Infiero que ayer debe haber estrado muy solicitado su teléfono por los mensajes de periodista y felicitándola o preguntando si es mentira".

Dente continuó narrando "me dice lo siguiente: 'Es falso. No sabemos de dónde salió esta versión. Ante estas versiones hay que aclarar lo absurdo y eso me cansa más'. Es la desmentida categórica de Marcela Tinayre".