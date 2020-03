Qué dijo Luciana Salazar sobre los audios de Whastapp en el chat de mamis del jardín de Matilda

"Acabo de salir de la primera reunión del kinder y adiviná quién estaba, ¡te morís! Luciana Salazar. No no, el nivel. Me quiero morir, me quiero morir. Además, cada papi tuvo una reunión de 20 minutos, ¿sabés cuánto duró la de ella? Una hora, una hora. Me pareció un montón", fue la frase que más resonó durante el fin de semana después de que Rodrigo Lussich ponga al aire un supuesto chat de Whastapp del grupo de mamás del nuevo jardín de Matilda, la hija de Luciana.

El mensaje salió a la luz el viernes pasado después de una supuesta reunión personal de cada padre con la maestra de la salita.

Pasó el fin de semana y la rubia no se hizo eco de nada de lo sucedido. “Todo lo que se dijo son pavadas”, empezó a decirle Luciana a Tomás Dente en el ciclo "Siempre Show" que sale por la señal Magazine.

“Alguien me habrá sacado una foto ahí en el colegio, la verdad es que no tengo ni idea. Pero lo del chat, no. Yo estoy en el chat de mamis y nada que ver. Para mí, hicieron un circo que no existe para nada”, añadió la futura panelista de "Polémica en el bar".

Y finalizó: “Mi hija tendría que haber empezado el colegio el miércoles 26 de febrero, pero empezó hoy porque estuvo con fiebre. Entonces, con la pediatra, le hicimos empezar hoy, así que todo fue un invento. Yo estoy dentro del chat de mamis y nunca pasó eso. Lo de la foto sí puede ser que me la hayan sacado en el colegio”.

