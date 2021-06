Qué dijo Karina Jelinek después de su "descuido" en un vivo de Instagram

Karina Jelinek volvió a ser noticia esta vez por un pequeño descuido que tuvo mientras hacía un vivo en Instagram.

En un momento, mientras interactuaba con preguntas de sus seguidores, a la modelo se le escapó una lola del vestido y se vio todo en vivo.

Luego, ante el comentario de Ángel de Brito en Twitter por lo sucedido, Karina aclaró: "No me espanta ni me asusta que se me vea mi pequeño timbre", comenzó.

"Me pasó mil veces en desfiles y producciones de fotos y sigo adelante como toda profesional... Creo que a nadie ya le sorprende", explicó, arrobando al conductor.

"Pero quién habló de espantar señora!", retrucó Ángel. A lo que Karina comentó con su habitual sentido de humor: "Ya se que a vos no amore , me refiero en general... señorita por ahora".

Cabe recordar que la modelo tiene el sueño de convertirse en mamá en poco tiempo y ya lo manifestó en público. "Seré mamá soltera pero feliz", indicó.

