Qué dijo Fredy Villarreal sobre el rumor que lo vincula amorosamente con la hermana de Julieta Prandi

Natalia Prandi y Fredy Villarreal están juntos viviendo una intensa relación hace más de un mes.

La pareja selló su amor en el debut teatral de Fredy -donde comparte escena con Julieta Prandi-, y reuniones con los compañeros de trabajo de obra, el actor conoció a la modelo.

El actor viene de transitar la separación de la psicóloga Paula Ulla- tras 5 años de pareja-, que comenzó con impasse en mayo de 2019.

Aunque nunca se casó con Paula, mantenían una familia ensamblada con los hijos de ambos: con Micaela, la hija de la psicóloga, y con sus hijos Agustín y Jazmín (fruto de su relación con Carolina Oltra).

Tiempo atrás el comediante confesó: "Nuestra unión (con Paula) no dependía de un casamiento sino de nuestra propia felicidad, los dos juntos".

Hoy en día el humorista se dio una nueva oportunidad para el amor, con Natalia, confirma la web del semanario Caras.

La joven se destaca como modelo, y gran parte de su carrera profesional la ejerció en Chile. El año pasado volvió a la Argentina a probar suerte. El destino quiso que se encontraran y se jugaran por sus sentimientos.

La respuesta de Fredy Villarreal

"No salí con las dos juntas, al mismo tiempo, salí con Julieta y la hermana virtualmente. Soy el novio virtual de Julieta, de su hermana y de Flor Torrente hace poco", se excusó Fredy en charla con Moria Casán.

Y agregó: "En menos de un mes estuvo con las tres. En realidad no, son divinas las tres. Nunca pasó nada. Me encanta que me comparen con bellezas porque me pone en un lugar donde me llena de orgullo. De algunas personas pueden decir esas cosas y no las creerían, pero si pasa conmigo, de alguna manera es porque me ven bien y agradezco muchísimo a todos los que inventan esos rumores".

Ante la posibilidad de que sea un rumor instalado por la producción para promocionar la obra, Villarreal sostuvo: "No lo necesitamos. No creo que sea porque yo estoy con la hermana o estuve con Julieta. Estoy muy cerca de Julieta pero de camarín, de onda, de amistad, somos muy amigos".