La difícil situación del hermano de Jimena Barón: "Llego a fin de mes con la ayuda de mi abuela"

Como sucede con varios actores debido a la pandemia por coronavirus, Federico, el hermano de Jimena Barón, contó que su situación económica se vio muy afectada.

"Llegó a fin de mes pero hasta ahí... muy complicado todo, siempre con ayuda de mi familia, mi abuela siempre me tira un centro", indicó el joven.

Sobre cómo lleva el confinamiento, contó: "Tengo días que la cuarentena la llevo bien y otros mas o menos, estaba haciendo una obra en marzo y la tuvimos que cortar, estoy embolado, bajoneado".

"Cuando termine la cuarentena estoy pensando en irme del país, tengo una incertidumbre, me planteé un montón de cosas", reveló.

Por último, en diálogo con "El show del espectáculo", se refirió a la parte negativa que tiene ser hermano de la cantante: "Últimamente todo en contra jaja, mucha gente me quiere usar de puente para llegar a ella, te piden videos de ella todos los días, productos que le quieren mandar, al principio le avisaba ahora ya no porque ni lo lee, le chupa un huevo, no le interesan los canjes. Ejemplo: una marca de cerveza me dice 'pensé en vos para la publicidad, y no le podes pedir a tu hermana'. Eso me hincha un poco los huevos ya".

