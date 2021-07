El difícil momento de Soledad Larghi a sus 41 años

El año pasado se había rumoreado sobre un posible embarazo de Soledad Larghi, pero ella se lo desmintió y ahora reveló lo que le sucedió.

"Este año quedé embarazada, y lamentablemente perdí el embarazo en la semana 10. Fue una noticia que me puso feliz a mí, a mi familia, a mi pareja. Me pasó, me sorprendió, me lleno de felicidad, no llegó a un buen puerto pero ya llegará”, contó la periodista y conductora de "América Noticias" al ciclo "Chicas guapas".

“Fue una experiencia de mucho aprendizaje para mí. Si en algún momento se me da, voy a ser una mujer muy feliz”, indicó sobre la posibilidad de volver a concebir en un futuro.

Sobre su vida profesional señaló: "Cuando tenés la suerte de trabajar de lo que amas, todo , siempre, se hace más llevadero. A la hora de dar una noticia, como periodista, lo mejor es interpretar lo que necesita el ciudadano", argumentó sobre su roll en América y A24.

LEER MÁS Amenazaron de muerte a Marcelo Tinelli: "Si no te portas bien te vamos a llenar de plomo"