Así es la dieta con la que Adele bajó 50 kilos

Adele esperó hasta mayo para hacer su primera publicación del año en Instagram.

La cantante británica supera los 33 millones de seguidores en la red social, pero no suele publicar mucho por allí, manteniendo una vida discreta y todo lo alejada de la atención mediática que le es posible.

Sin embargo, la última foto con sus fans en la que posa con un minivestido negro con motivo de su 32 cumpleaños el pasado 5 de mayo.

“Gracias por todo el amor que me habéis enviado por mi cumpleaños. Espero que todos estéis bien, a salvo, en estos tiempos de locos. Quiero darlas gracias al personal de emergencias y a los trabajadores esenciales que nos mantienen a salvo mientras arriesgan sus vidas. Sois nuestros auténticos ángeles”, escribió.

La imagen, en la que aparece rodeada por un arco de rosas, se hizo viral por el cambio físico que ha experimentado la intérprete de éxitos como Someone like you.

¿Cómo es la dieta que hizo? Se llama “dieta Sirtfood”, un régimen de hasta mil calorías por día y basada en sirtuinas, un grupo de enzimas que son las responsables de regular el metabolismo, entre otras funciones corporales.

Desarrollada por los nutricionistas Aidan Goggins y Glen Matten, esta técnica con la que la cantante británica logró perder 50 kilos, consiste en ingerir alimentos que aceleren el metabolismo y quemen grasas.

En la primera etapa, Adele sólo consumió zumos de frutas y verduras, hechos en base a té verde, cítricos, manzanas, cúrcuma y perejil, entre otros alimentos. Una vez pasados los primeros cuatros días, continuó con la misma dieta restrictiva, sumándole otro tipo de zumos y alimentos como pollo.

Además, no sólo abandonó el tabaco y el alcohol: también siguió “un plan de ejercicios que mezcla Pilates con ejercicios de entrenamiento de fuerza”. Según The Sun, la artista complementó ese plan siguiendo videos y tutoriales de gurúes del fitness como Joe Wicks, entrenador de su íntima amiga, Jennifer Lawrence.