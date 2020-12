Dieguito Fernando irá a terapia tras la muerte de Diego Maradona

Dieguito Fernando comenzará un tratamiento psicológico por ataques de llanto tras la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el pasado miércoles a los 60 años.

"(Dieguito) Va a arrancar la psicóloga la semana que viene por todo esto, porque el nene llora. Pregunta por qué se fue su papá al cielo con sus abuelos", indicó este jueves Cinthia Fernández en "Los ángeles de la mañana", El Trece.

Se trata del hijo menor de Diego, fruto de su relación con Verónica Ojeda. Mario Baudry, abogado y actual pareja de Ojeda, contó cómo fue la reacción de Dieguito al enterarse del fallecimiento de su papá.

"Cuando estoy entrando, Dieguito sale de la camioneta, me agarra la mano, me lleva para el patio y me dice ‘Marito, Marito, papá se murió, estoy triste’. Y él no puede hablar, es decir, habla, y cada vez habla más de corrido, y me dice así", indicó el letrado, quien dejó en claro su malestar con Matías Morla por haberle quitado la cobertura médica al menor.

En el último audio que le envió Diego a Baudry, le pedía expresamente que cuide de Verónica y Dieguito.