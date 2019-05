Diego Torres: "Al país lo veo golpeado, mucha gente me dice que no puede pagar la entrada de mi show"

Diego Torres quien brindó una extensa charla a Teleshow de Infobae y por primera vez hizo hincapié en el presente de la sociedad argentina tras su paso por nuestra tierra donde hizo una serie de conciertos en el Luna Park. Hablamos dequien brindó una extensa charla a Teleshow de Infobae y por primera vez hizo hincapié en el presente de la sociedad argentina tras su paso por nuestra tierra donde hizo una serie de conciertos en el





"Al país lo veo golpeado, y a la gente, muy apretada económicamente. Esto más allá de lo político", aclaró de entrada en charla con el colega Opy Morales. Y añadió: "Uno es un argentino, y lo ves y lo sufrís. Y yo sigo teniendo gente que trabaja conmigo allá, pagando sueldos, pagando impuestos, pagando cosas; y te das cuenta. Creo que es un momento importante, porque nuevamente estamos ante la oportunidad de las elecciones, para que pensemos bien qué destino queremos tener como país".

Asimismo, subrayó que es un momento importante para pensar un país a largo plazo: "Es un momento bisagra, nuevamente. Como pueblo necesitamos de verdad que estas cosas empiecen a funcionar de otra manera para que podamos de una vez por todas trazar un país a futuro, a 20, 30 años. Tanto vos como yo miramos para atrás y es como que Argentina está estancada siempre en la misma crisis, la inflación, el dólar...".





Por último, Diego dejó un deseo para los argentinos: "Primero, de paz social, de posibilidades de trabajo para la gente, de aceptarnos y respetarnos en nuestras diferencias. No entrar en ese juego de dividirnos, sino de escucharnos, porque de esa manera me parece que caminamos hacia un camino más fértil, más verdadero y no estamos peleándonos entre nosotros. Amo profundamente a (Carlos) Gardel porque me representa su espíritu de conquista, no solamente su gran voz y su música, sino que fue el primer conquistador que en los años 30 viajaba en aviones, que eran diferentes a los que viajamos ahora, e hizo giras en Latinoamérica, y cruzaba en barcos a Europa y no paraba. Dicen que descendemos de los barcos, por los inmigrantes que se mezclaron con los criollos y con los nativos, por eso somos tan particulares los argentinos. Pero mantengámonos unidos porque si no nos devoran los de afuera, y también los de adentro. Eso es lo que siento".

No es un artista que hable mucho de su vida personal. Tampoco lo hace con temas vinculados a la política. Por eso, su mirada, parece ser de las más objetivas en el mundo del espectáculo porque nadie puede atribuirle afinidad con algún sector político de nuestro país.