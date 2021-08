Diego Topa reveló que sufre una extraña fobia: “No responde mi cuerpo”

Diego Topa estuvo este domingo en el ciclo que conduce Juana Viale en El Trece y allí confesó por primera vez sobre la fobia que padece desde que era un niño.

"Tengo colombofobia. Es fobia a las aves: gallinas, palomas", contó el animador infantil dejando sorprendidos a todos los invitados, entre los que se encontraban Karina Mazzocco, Agustín "Cachete" Sierra y Nicole Neumann.

"No lo puedo controlar. No responde mi cuerpo. De verdad, le tengo mucho miedo", aclaró muy serio el actor.

Y relató un momento clave de su niñez que habría marcado el comienzo de su problema. "En un zoológico, una avestruz me comió las galletitas. Fue muy feo, muy fuerte", expresó.

Sin embargo, Topa comentó que antes de ese episodio tenía contacto con aves. "Me gustaban los pollitos. En el barrio se vendían pollitos de colores, a lo mejor se me murió alguno y eso me puso mal y ahí surgió, no sé...".

Con respecto a si hizo alguna terapia para superar su problema, el animador infantil contó que intentó hacerlo con un amigo psicólogo. "Estábamos en Rio de Janeiro de vacaciones y mi amigo me dijo que hagamos una terapia. Estaba lleno de palomas por todos lados. No iba a la playa", destacó.

"En Río, las palomas te comen todo. Pasaban volando de un lado para el otro y me decía 'mirá que si se entera una paloma que es importante para alguien y le cuenta a todas, nos atacan a todos'", contó entre risas.

