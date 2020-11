Diego Topa: "Cuando era chiquito siempre le pedía a mis padres un hermanito, por ahora disfruto el presente con Mitai"

Horas antes de presentar su nuevo espectáculo "Una Navidad especial", este martes 1 de diciembre, Diego Topa, mantuvo una entrevista exclusiva con PrimiciasYa.com y contó cómo cambió su vida tras haberse convertido en padre de Mitai (10 meses) en medio de una pandemia.

"Me afectó mucho no poder trabajar durante estos meses. El último show que hice fue en noviembre del año pasado en Venezuela. Después viajé a Estados Unidos para recibir a Mitai", comenzó contando el conductor infantil den diálogo con Juan Pablo Godino.

Y luego agregó: "Para mí es muy dicotómico este año con la llegada de Mitai, ella es tan dulce... Es un año muy especial en todo sentido, tanto por la pandemia y todo eso, pero es el año en que llegó ella y lo voy a recordar para toda mi vida".

"Ella me trajo mucho amor para mí y toda la gente que yo amo también. Es única, cada día la disfruto más. Es dulce y no para de reírse. Ella ilumina todos mis días y cuando caes un poquitito ella con su sonrisa me levanta y te contagia de amor. Disfruta mucho lo que hago y le encanta mis canciones. Hace poquito mi familia la pudo conocer, ya que no podían verla por la pandemia y es emocionante. Estoy muy feliz de tenerla", remarcó Topa.

LEER MÁS Diego Topa tras su soñada paternidad: "Mitai es una bebé hermosa, dulce y tranquila"

A dos meses de que se cumpla el primer aniversario de su hija, a quien tuvo por subrogación de vientre, indicó: "Ser padre es una responsabilidad muy grande y la paternidad te lleva por un montón de lugares. Te vuelve a conectar con tu infancia, tus padres, abuelos y es único. Nunca tuve miedo a ser papá y si tengo miedo con algo veo de buscar la solución rápido. Pero ella lo hace muy fácil a todo, te deja dormir, le gusta comer, se alimenta bien y ambos disfrutamos mucho. Ella ahora está a punto de caminar y se para mucho, y me encanta estar en cada momento de su crecimiento".

Al ser consultado si con su pareja piensan en darle un hermanito más adelante a Mitai, dijo: "Por ahora vivimos el presente, yo cuando era chiquito siempre le pedía a mis padres un hermanito, pero ahora no sé qué puede llegar a pasar. Vivo el presente y estoy disfrutando el minuto a minuto. No hay nada escrito, fijate que este año cambió el mundo en un minuto".

Topa presenta "Una navidad especial"

“Topa, una navidad especial” surge de las ganas de Diego Topa, uno de los artistas más queridos por los más chiquitos, de querer estar cerca de todas las familias de América Latina en una época tan especial y emotiva.

Siendo un año muy particular para el mundo entero, el artista decidió armar una experiencia en la que pueda estar junto a su público, unido y conectado de una manera distinta. Se trata de una Experiencia Multimedia, algo único y absolutamente novedoso.

Comenzando la experiencia con el lanzamiento de un EP con 5 temas navideños de acceso libre para que la magia llegue a todos los hogares.

“TOPA, UNA NAVIDAD ESPECIAL” se disfrutará mientras la preparas, mientras la vives, y cuando la recuerdes. Es una experiencia que va a quedar en el corazón de los más chiquitos y sus familias, construyendo nuevos recuerdos, generando más unión y profundizando los vínculos entre seres queridos.

Se estrena este martes 1 de diciembre. Más información en https://topa.com.ar/

LEER MÁS Diego Topa presentó a su hija, Mitai: "Soñé con ser papá"