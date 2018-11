Diego Toni se refirió a la situación "muy grave" que transita El Nueve por la crisis económica y financiera del país. se refirió a la situaciónque transitapor la crisis económica y financiera del país.





Mientras mantienen un "procedimiento preventivo de crisis" ante el Ministerio de Trabajo, el Gerente de Contenidos del canal expresó: "No nos podemos desligar de la realidad que estamos viviendo en el país, que no ha ayudado a la industria de la televisión. Lamentablemente no estamos terminado y arrancando el año como lo hubiésemos proyecto. Programación y contenidos no son ajenos a esta situación".





Ante la confirmación del despido de casi 200 empleados, Toni explicó: "Estamos atravesando una crisis y hoy estamos sentados con la secretaría de trabajo para poder solucionar muchos de los detalles para poder continuar adelante. En materia de contenidos todo se verá sujeto a eso, a lo que se arregle con Satsaid (Sindicato de Televisión). Es un momento muy delicado y son 167 puestos de trabajo que son importantes y están en peligro, todo depende de eso", dijo en diálogo con PrimiciasYa.com.





"La realidad es que estamos terminando y desvinculando 'Combate', el último programa es el 30 de diciembre. El formato es del canal y eso no implica que no lo volvamos hacer en otro momento y por ahora tampoco hemos evaluado de vendérselo a otro canal, si es un formato que sirve para otro canal nos sentaremos a negociar. Si podemos ser proveedores de otros formatos, se hablará. Debido a la situación que está atravesando la industria creo que ningún canal está exento al diálogo y a buscar nuevos caminos para poder tener la fuente de laburo abierta". Sobre las novedades en la programación, destacó:

Con respecto a los conductores de "Combate" (Laurita Fernández y Juani Martínez), Toni comentó: "La idea es que ellos sigan, estamos muy felices con ellos, así que quizás el año que viene puedan estar en otros formatos".





Por último, señaló: "La mayoría de los programas que están en pantalla por el momento van a continuar el año que viene, no se pensó tampoco en volver a poner enlatados de novelas como lo era antes. No reniego de las latas y sé que en muchos casos son rendidoras y económicas, pero el planteo del canal es seguir apostando al vivo. Y hacer ficción nacional prácticamente es inviable desarrollar tiras porque son muy costosas".