Diego Scott: "La nena no sabe nada de Peña porque tiene 15 años y era un amigo de su viejo"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Diego Scott exhibió en Twitter una emotiva carta escrita por Fernando Peña. La misma fue entregada a la adolescente Magda, que cumplió 15 años, hace apenas unos días. exhibió en Twitter una emotiva carta escrita por. La misma fue entregada a la adolescente, que cumplió 15 años, hace apenas unos días.





Embed En 2003 nació Magda, hija de Rafa y Magdalena, amigos de Fernando Peña. Él le regaló un vino y una carta para abrir cuando cumpliera 15 años. Ese día llegó hace poco y esta es la carta. Vale llorar un poco y usar la última frase como bandera femenina. Felíz #SanPeña. pic.twitter.com/hdCo3Ih04w — diego scott (@diegoscott) 31 de enero de 2018



PrimiciasYa.com se contactó con Diego quien dio detalles de esa carta que escribió el actor uruguayo, quien el 31 de enero hubiera cumplido 55 años.



"Esa carta Fernando se la escribió a Magda para que la abriera cuando cumpla 15 años y eso ocurrió hace poco. Es la hija de un amigo de Fernando que yo conozco y que de vez en cuando me lo cruzo".





"Estoy armando un libro sobre Peña que aún no tengo idea cuándo lo voy a sacar y él me dijo: Che, ya que estás con lo del libro, poné esto de Fernando. Y por eso lo puse ayer recordando a Fernando por su cumpleaños", añadió.



"Me mandó la foto por WhatsApp de la carta porque sabía que estaba armando el libro de Fernando. No me contó mucho más que eso. La nena no sabe nada de Peña porque tiene 15 años y era un amigo de su viejo".





"Y lo más destacado es la frase con la que termina la carta, que se da en el momento justo en que están saliendo a la luz los casos de muchas mujeres y es como muy preventiva", cerró Scott.