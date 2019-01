Diego Reinhold tras abandonar el móvil de Flor de la V: "Jamás imaginé que fuera un programa tan frívolo"

El actor se molestó cuando le consultaron por una supuesta pelea del "Bailando" con Ángel de Brito y se retiró de la charla al aire.

Embed



"Me pareció que no corresponde (esa pregunta sobre el Bailando). Me hubiera gustado una disculpa. Pero entiendo que quizás yo tampoco sabía la clase de programa que me estaba haciendo la nota. Con todo respeto, cada uno hace de su profesión un arte", fundamentó el actor.

diego reinhold 1.jpg