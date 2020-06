Diego Ramos: "Padecer quien sos y no ser lo que sentís es terrible"

Diego Ramos estuvo en el piso de "Intrusos", América, y contó cómo vivió los días posteriores al contar de su vida privada en el programa de Andy Kusnetzoff, "PH Podemos Hablar".

“Llevamos dos años juntos. Yo no tengo problema. Hay algo de mi intimidad… hablar de esa parte no me gusta y nunca me gustó. Mi amor se llama Mauro", contó.

"Sentí que en un momento se puso la situación incómoda y que el conductor quería salvarme. Padecer quien sos y no poder serlo porque lo sentís, es tremendo", indicó el actor este viernes sobre aquella confesión.

"No es una elección. La burla, señalarte, perseguirte... Nadie lo podría elegir", agregó sobre la sexualidad.

Y añadió: "Es genial que no la pases mal. A partir de eso me escribió mucha mujer y familias de esas personas que están esperando que su ser querido pueda tener esa libertad para poder decirlo".

Y afirmó: "No me escondo, no me importó nunca nada, he estado en aplicaciones con mi cara".