Diego Ramos está pasando por unos días difíciles por la pérdida física de su querido perro Lorenzo. está pasando por unos días difíciles por la pérdida física de su querido perro

El actor contó en las redes sociales que su mascota falleció, un perro Terranova que tuvo desde cachorro.

Diego expresó su tristeza por la muerte de su perro. "Todos los perros van al cielo. Lorenzo", escribió el actor en Instagram con un corazón.

Ramos ya había realizado algunas producciones de fotos con su amado Lorenzo. Y compartieron muchos años juntos.

Ahora, el actor de "Locos por Luisa" en Carlos Paz, compartió con sus seguidores una foto de Porthos, su nueva mascota.

Y le contó a Primiciasya.com: "Porthos no es hijo del anterior. Lo traje para que tuviera compañía y lo rejuvenezca un poco, pero bueno, no hubo tiempo. Lorenzo se fue a dormir y no se despertó".