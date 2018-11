Diego Ramos: "Me opero la semana que viene, por suerte no me duele nada y estoy bien"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Diego Ramos dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y confirmó que la próxima semana pasará por el quirófano por una lesión.





El actor se cortó el ligamento de la mano izquierda y deberá operarse y guardar un tiempo de reposo.





"Hace dos semanas me corté el ligamento de la mano izquierda. Me opero la semana que viene y freno una semana, me salteo un ritmo del Bailando", explicó Ramos en exclusiva. explicóen exclusiva.





"Por suerte estoy re bien. Los dos últimos ritmos los bailo así, con cuidados y cosas que no puedo hacer. Pero estoy bien. No me duele nada y me cuido bastante", añadió el actor.





Y cerró: "Uso como un guante ortopédico que tiene una férula que impide que se mueva el pulgar. El otro día, bailé así, pero me puse en las dos manos para que parezcan guantes".