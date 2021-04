Diego Ramos a horas de debutar en "TV Nostra": "No me consumo yo, no veo nada de lo que hago"

Jorge Rial regresa este lunes a las 20:30 a la pantalla de América con "TV Nostra", un programa de actualidad de corte político que se emitirá en el prime time y que en su primera emisión contará con una entrevista exclusiva a Matías Morla, el último abogado del fallecido Diego Maradona.

En el ciclo, Rial, que dejó "Intrusos" tras conducirlo durante 20 años, estará acompañado por Marina Calabró, Ángela Lerena y Diego Ramos, y presentará entrevistas especiales a distintas personalidades e informes.

"Muchos informes. Todos los temas. Y en política, nos vamos a reír DE ellos, no CON ellos. Nadie los invitó a la platea, se subirán al escenario", escribió en febrero pasado Rial en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter al anunciar que se lanzaba con el nuevo proyecto.

Y en diálogo con PrimiciasYa.com, Diego Ramos habló de todo, de cómo será su participación en el nuevo ciclo de Rial, qué espera del proyecto, al cual definió como "una propuesta interesante y divertida".

-¿Cuáles son tus expectativas con "TN Nostra"?

Estoy con muchas expectativas, muchas ganas y hemos ensayado mucho y nos hemos conocidos los compañeros con la mejor onda. También un canal que apuesta a estrenar algo nuevo y en vivo, así que estamos ansiosos esperando el día del debut.

-Jorge fue quién te llamó...

Primero me llamó un productor de parte de Jorge haciéndome la propuesta, y después hablé con Jorge, la producción y el director y todo fue muy bien. Acepté porque a mí me gustan los programas de archivo, de actualidad y de humor. Todo eso va a tener y me parece un horario genial. Me parece todo un desafío y un aprendizaje, me gustó y acepté.

-¿Vas a estar todos los días?

En principio no voy a estar los viernes porque tengo teatro, estoy con Sex. Voy a estar de lunes a jueves y supongo que después voy a estar los viernes porque se está armando algo muy lindo con la premisa de Jorge, y busco divertirme y que la gente se divierta. También marca la vuelta de Jorge tras despedirse de Intrusos, y hay una apuesta muy grande por parte de él para que el ciclo también dure muchos años como lo ha sido con Intrusos.

-¿Cómo te sentís en este nuevo rol de panelista?

Yo hace tiempo que busco y sigo buscando en instalarme en este rol. Yo hace seis año que soy panelista de diferentes programas, hice reemplazos en conducción, también conduje un programa propio... Me gusta mucho esta nueva faceta y sigo aprendiendo. Yo busco comunicar desde el lado del actor, y que la pregunta o la opinión venga de un lugar sincero y no de una cosa impuesta. Yo se que hay un montón de cosas que no sé, pero desde ese lado pregunto porque también tuve la suerte de rodearme de gente que sabe de temas que yo no sabía. Me parece que va por ese lado.

-¿Y cómo te preparas, sos de estar pendiente de todos los temas de actualidad?

Me gusta ser la voz de aquel que no se la sabe todas. Yo puedo mirar un montón de cosas o instruirme de otras, pero hay un montón que no voy a terminar sabiendo. Y también estoy atento a lo que dice el conductor y los demás compañeros. Hay gente que sabe más y otra que no. Pero también hay que saber que lo importante es la respuesta y no la pregunta, lo que dice el otro, saber escuchar en el caso de una entrevista... Son varias cosas que hay que tener presente en un programa con panelistas o en vivo.

-¿Ves televisión o sos más de buscar información por internet?

La internet me cuesta más, no soy tan de estar con los aparatos y todo eso. Soy más de la tele, soy de otra época. Aunque hoy en día con el celular espías y aunque no quieras con las sugerencias o notificaciones que te llegan, te enteras de muchas cosas. Pero por lo general veo mucha tele, aprender y saber la opinión de otros. Igual yo pienso en que hay que dar más información que opinión en televisión. Después la parte de espectáculos me divierte, la veo y la consumo. Me gusta reírme de eso porque de alguna manera es como reírse de sí mismo. Igual trato de no ver muchas cosas cuando se habla de mí, ni para bien ni para mal. Cuando están halando de mí, cambio por más que sea la persona más maravillosa del mundo. No me siento parte de la tele o del medio sino más televidente, es raro porque hace años que trabajo en el medio. Es medio loco, pero lo siento así. No me consumo yo, no veo nada de lo que hago.

-¿Hasta cuándo siguen con "Sex"?

Seguimos por un tiempo más porque por suerte anda genial y estamos agotando las funciones. Con los protocolos y el aforo permitido por la pandemia, estamos muy contentos con lo que sucede. Es un espectáculo que se va reinventando y adaptando a todas las maneras. Y lo bueno es que se sigue manteniendo la esencia y el público la pasa muy bien.

