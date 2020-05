Diego Ramos explicó por qué hizo el video erótico que se filtró en redes sociales y Whatsapp

El actor y conductor Diego Ramos forma parte del elenco de la obra SEX que produce José María Muscari. Como consecuencia de la pandemida del coronavirus, las funciones debieron suspenderse y desde la producción realizaron una obra virtual.

El contenido, básicamante, es privado y se envía por link de acuerdo al costo que los usuarios van pagando.

Estos videos tienen un correlato y los que más pagan pueden chatear con los protagonistas.

Hace unas horas, se filtró un video súper hot de Diego Ramos, quien siempre cuidó su vida privada como nadie. Por supuesto que ese material se viralizó en las redes en muy poco tiempo a tal punto, que el nombre del actor fue tendencia.

"Lo único que voy a decir es que es tan ordinario porque esa es la gracia del video", comenzó su descargo. "En la obra Sex, lo que hago en ese momento es que todos bajamos al público y agarramos a un grupito de gente y decimos un relato. Yo lo cuento todo en tono afable, todo bien. Como hago acá en el video".

"En la obra y acá en la experiencia virtual también, tengo un lado como más erótico, mas sensual y no sexual. Más elegante si quieren llamarlo, así. Yo no me voy tan a lo guarro ni nada por el estilo, y esa es la gracia. Empiezo a contar una cosa y de repente hago un clic y me pongo hiper recontra ordinario. Diez veces más de lo que se ve en este video", continuó en su relato.

"Inclusive para hacer este material me pidieron por favor que baje el tono y que diga algunos sinónimos o licencias poéticas, porque me pongo muy ordinario. Pero porque está todo dentro de un contexto. Si vos ves esto suelto, está totalmente fuera de contexto", agregó.

"Es un tema de cómo se vende. De las palabras que se usen. Soy actor y no sólo hice del papá de una niña (por Tini Stoessel en Violetta) sino que puedo hacer muchos personajes. Algunos me cuestionan eso que lo hice hace siete años. ¡Ya está! Y además... ¿sabés qué? Tengo todo esto (señalando su cuerpo) no sé por cuánto tiempo más y son los últimos tiros que me puedo tirar así que lo voy a hacer hasta que el cuerpo me aguante", cerró.

