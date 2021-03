Diego Ramos sobre los dichos de Ángel de Brito: "No tiene relevancia, solo el hecho de querer hacer daño"

En el marco de una extensa charla con Primiciasya.com sobre el estreno de Tv Nostra (próximo lunes a las 20.30 por América Tv) que reproduciremos de forma completa en estos días, el actor Diego Ramos respondió a la pregunta sobre la información que brindó el colega Ángel de Brito al decir que traicionó a Verónica Lozano por dejar su programa e irse al nuevo ciclo de Jorge Rial.

Ayer, Ángel estaba charlando con Marina Calabró, otra de las integrantes de Tv Nostra, y dijo: “¿Quiénes están? Estás vos, está Diego Ramos, el traidor?".

Ante este episodio, este medio aprovechó al charla con Ramos para consultarle sobre su salida de Cortá por Lozano.

“Eso es un caso de mentira absoluto, me contaron un poco, me parece que él es amigo de Vero, se juntan a comer y tiene un grupo con Vero, yo cada cosa que hice para un lado y para otro lo iba diciendo, más allá de la amistad que tengo con ella que es por lo que más me costó irme del programa, soy un profesional y jamás hago las cosas por atrás, no sé dónde pudo inventar eso, es mentira y re comprobable, puedo hacerlo con su amiga, no sé por qué no lo habrá hecho e inventó eso", dijo Diego y afirmó que De Brito es amigo de Lozano y que podría preguntarle a su amiga.

Y agregó: "No pasa nada, son las cosas de mentira, a mí no me llamó nunca, es más fácil decir una mentira. Son trabajos, hay negociaciones, hay futuro, dinero, hay un montón de cosas, como si uno estuviera la joda loca, hay un montón de situaciones por lo que uno se va del laburo que van más allá de la amistad”.

Además de afirmar que por su vínculo de amistad con Vero le costó tomar la decisión, afirmó que la información brindada por De Brito lo único que buscaba es hacer daño.

“Lo único que a mí no me gusta y ofende porque no soy así, en la vida y en el lugar donde trabajo, soy transparente y lo hablo todo. Tampoco tiene tanta relevancia que yo me vaya de un programa a otro, solo el hecho de querer hacer un daño. Con Vero quedó todo bien, me manejé muy claramente en todos lados como me manejo siempre”, finalizó.

Audio exclusivo, extracto de la entrevista que publicaremos en estos días: