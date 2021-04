Diego Ramos cuestionó fuerte a Ivana Nadal: "Me parece una ignorante"

Diego Ramos cuestionó fuerte a Ivana Nadal por sus constantes y llamativas reflexiones sobre el coronavirus, uso del barbijo y demás cuestiones en medio la pandemia.

"Si fuera individual todo bien, pero lo que vaya a hacer ella repercute en todos. Mi viejo usó barbijo y todo y se terminó muriendo, que es una barbaridad", comentó el actor en "TV Nostra", América, cuando salió el tema.

"No lo quiero llevar a un lado de demonizarla a ella porque pobre, que se yo, me parece una ignorante", agregó sobre los dichos de la modelo, que se basa en el "amor a uno mismo" para no contagiarse.

Y apuntó: "Mi papá falleció de covid el año pasado. Yo también tengo mucho amor y a mi papá le tenía mucho amor y se murió. La gente que estudió, las enfermeras en terapia intensiva, se deben estar queriendo matar".

"Yo miro esto y no sé si enojarme o es un sketch de Fabio Alberti de Boluda total", finalizó categórico Diego, quien perdió a su padre por esta enfermedad.

