Diego Ramos habló en el ciclo radial "Modo sábado" y contó detalles de su intimidad. "¿En el sexo vale todo?", le preguntaron en el ciclo que se emite por por Radio Nacional.





Y el actor respondió sin vueltas: "Para mí, si no me duele y no me da asco, y respeto lo que siento, sí, por supuesto, vale todo".

Y argumentó: "Yo creo mucho en que las dos personas la pasen muy bien. A mí me erotiza, me seduce y me calienta que la otra persona también la esté pasando bien... Pero no me gusta nada de lo que genere dolor... Me gusta más lo convencional".





El galán, además, manifestó que está soltero pero que algo hay: "Estoy tranquilo, solo y bien. Pero no estoy solo todo el tiempo".