Diego Ramos: "En el caso de querer tener un hijo, adoptaría"

Diego Ramos vive un momento profesional especial tras debutar como panelista del programa de Jorge Rial, "TV Nostra", en América. Y en cuanto al plano personal se encuentra muy enamorado de su novio Mauro.

Y el actor estuvo en el ciclo de Pampita, y la modelo quiso saber sobre la vida privada del actor y le consultó sobre la posibilidad de ser padre junto a su pareja. A lo que Ramos contestó sincero: "La verdad es que no pienso mucho en eso, ni siento que sea una deuda pendiente”.

“Hay algo que me sucede a mí que es que, cuando era más joven, no suponía que en algún momento iba a poder casarme, tener hijos y legalizar mi situación. Por suerte, ahora se puede en el país pero me parece que es un chip que todavía no cambié”, añadió.

LEER MÁS Diego Ramos cuestionó fuerte a Ivana Nadal: "Me parece una ignorante"

Luego explicó que ser padre no es prioridad para él: "No es por eso que no tengo hijos ni nada por el estilo, pero no es algo que necesite hacerlo o sienta que me va a llenar desde otro lugar más que mis sobrinos o los hijos de mis amigos”.

Por último, Diego Ramos contó, a corazón abierto, qué método elegiría para ser papá: “En el caso de querer tener un hijo, yo creo que adoptaría y quizás un niño o una niña un poco más grande. No cierre esa puerta, pero tiene que ser en los próximos años para que pueda levantarlo porque sino el cuerpo ya no me va a dar”.

LEER MÁS Diego Ramos a horas de debutar en "TV Nostra": "No me consumo yo, no veo nada de lo que hago"