Diego Poggi nos contÃ³ la historia de su tatuaje con un error: "El tatuador no tuvo la culpa, y yo...""

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25

PrimiciasYa.com se contactó con Diego quien comentó la historia de ese tatuaje: "Ni me acuerdo ya hace cuánto fue el tatuaje. El tatuador no tuvo la culpa, yo creo que tampoco", comenzó.

"Mi ex pareja me había hecho en un PDF diferentes tipografías con la frase que yo se la había dicho por teléfono, ni existía el WhatsApp, nada, ni SMS creo que existía. Le dije que me quería hacer esta frase hablando por celu. Y me mandó la frase en diferentes tipografías y las imprimí en lo del tatuador, la recortamos y la puse arriba del brazo cuando te la calcan", recordó Poggi.