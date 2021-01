Diego Poggi se mostró arrepentido de haber hecho pública la reacción de su padre, tras decirle que es gay

El fin de semana, Diego Poggi se vio envuelto en una polémica tras la viralización de sus tuits donde manifestaba su indignación por los dichos de su papá Héctor.

El locutor le mandó un mensaje a Ángel de Brito para aclarar todo lo que se dijo sobre el tema.“Hubo una polémica en redes por diferentes cuestiones “, dijo el periodista en "LAM".

“Estuvo más reflexivo con su papá, no sé cuántos años tendrá su papá… Entiendo que hay gente de otra generación, pero que un padre te diga que te deshereda como hijo es de un impacto muy doloroso”, indicó Mariana Brey.

Por su parte, Ángel señaló: “Lo que les sorprende a muchos creo que es que estas cosas sigan pasando pero pasan habitualmente y muchísimo y peor también, con agresiones físicas. El padre contestó como pudo en ese momento”.

Y agregó: “Sé que Diego quiere mucho a su papá porque es amigo mío, conozco un poco más de la intimidad de esa historia. Me parece mal el desprecio. En el mensaje busca apoyo y cariño y ayudar a otros pibes que no se animan”.

“Estas cosas se vibran, seguramente el padre no desconocía que pudiera tener un novio”, añadó Brey, y el periodista le hizo un gesto de afirmación.

Luego, el conductor reveló el mensaje del locutor. “Hablé con Diego y me dice que aclare: ‘Hoy no lo volvería a escribir, exploté de la peor manera y no me di cuenta de la magnitud que tomó’”.

“‘Mi viejo es un buen tipo y no quiero que nadie le haga daño. Es un tema privado, lo intenté hablar mil veces pero él no lo quiso ver nunca. Hoy con el diario del lunes, no lo volvería a tuitear y espero que a más pibes y pibas les pueda servir lo que nos pasa, porque es el primer lugar donde se discrimina. Tengo una hermosa y chiquita familia'”, concluyó De Brito sobre el mensaje de Diego Poggi.

