Diego Poggi, en conflicto con el ex Grupo Indalo: "Nos ponen muchos palos en la rueda"

Estoy en la radio pero no voy a salir al aire.

Es la última manera que tengo para demostrar mi disconformidad con todo lo que está pasando.

Problemas de público conocimiento y muchos otros de los cuales no tienen idea. Es imposible trabajar así. — Diego Poggi (@poggidiego) 12 de marzo de 2018 Embed Hablé con mis Jefes y pedí mis vacaciones. Ojalá se resuelvan todos estos problemas cuanto antes así vuelvo. Hacer radio es lo mejor que le puede pasar a alguien pero me sacaron todas las ganas de ir a trabajar. ¡Sigan escuchando #MorningTime y a @AguCasanova! — Diego Poggi (@poggidiego) 12 de marzo de 2018

Este medio se pudo comunicar con Poggi al respecto y afirmó: "Quiero que todo esto se resuelva de alguna manera. La cuestión es la siguiente: hay muchos problemas en la radio hace tiempo, los conocidos por todos. Nos pagan el sueldo en cuotas pero también hay malos tratos. No del gerente de la radio, sino de otras personas".





Agregó: "Nos ponen muchos palos en la rueda, estamos sin productor hace algunas semanas. Incluso, pasaron cuatro productores por el programa, en cuatro temporadas. Propusimos a uno y le querían pagar $8 mil. Ahí me calenté. No iba a permitir que alguien del equipo cobre esa plata para sacar el programa adelante".

"Me cansé y pedí vacaciones, quiero tratar de que se solucione esto. Hoy fui a la radio, pero no hice el programa sino que ayudé al productor. Esperemos que se solucione todo. Es una lástima no hacer el programa, me encanta hacer lo que hago. Pero son muchos problemas. Traté de elegir la manera más sencilla de no entorpecer todo", cerró el comunicador, con la lógica incertidumbre de lo que pasará de aquí en adelante en su ámbito laboral.