Diego Poggi confirmó la discusión con un directivo de TN y dijo que se fue "desilusionado"

Con el paso del tiempo, Diego Poggi se convirtió en una de las figuras centrales de Todo Noticias y se ha ganado el cariño del público por su desempeño laboral, además de sus confesiones a nivel personal.

Pero en las últimas horas, el periodista se convirtió en el protagonista de un escándalo. Según información a la que accedió PrimiciasYa.com, Poggi discutió el jueves por la tarde con un directivo de la señal y presentó su renuncia.

"El domingo se despide de la señal. Tuvo un cruce con Ricardo Ravanelli, que es el gerente de noticias del Trece y TN", le dijo una fuente fehaciente a este medio.

Al parecer, Poggi le habría hecho algunas exigencias a Ravanelli para llevar a cabo un nuevo segmento en su programa (TN de 6 a 10) y en las redes del canal, y al no obtener la respuesta esperada, presentó su renuncia. También tenía previsto hacer un nuevo ciclo en TN, pero se lo bajaron.

PrimiciasYa.com se comunicó con Diego Poggi y reaccionó de manera ofuscada ante el llamado de este portal: "Estoy almorzando ahora y no tengo nada para decir. Gracias", dijo el periodista sin desmentir la información y cortando la comunicación.

Hoy y tras su despedida de ayer, Poggi rompió el silencio y confirmó todo lo que este medio informó el fin de semana.

“Son cosas que pasan, no hubo nada en especial, algunos intercambios, por chat, sí te puedo decir que me voy triste y desilusionado, ya pasará”, dijo sobre la pelea con el ejecutivo.

“Así es, como dije ayer, me fui, fueron 5 años donde pasó de todo, me llamaron para una cosa, hice eso y otras cosas más , pero bueno me fui, no podía crecer más, hoy presenté mi renuncia legalmente", confirmó.

