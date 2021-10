Diego Pérez: "Mi papá se dejó estar, se abandonó, y quería irse con mi mamá"

Diego Pérez despidió con profunda tristeza a su madre Herminia hace cuatro meses. Y, tres semanas atrás, falleció Héctor, su papá. El actor estuvo como invitado el domingo a Debo decir, América, y recordó estas dolorosas pérdidas que sufrió en poco tiempo.

“Pasaron sesenta años juntos: cincuenta y ocho casados más dos de novios”, empezó contando Diego sobre sus padres. Y dejó en claro que ninguno de los dos había muerto como producto del coronavirus.

“Lo previsible, lo que pensábamos, era que papá por casi tener noventa años se iba a ir antes que mamá, que tenía setenta y nueve. Pero se fue mamá, cansada, agotada”, indicó Diego.

Y continuó emocionado: “Mi papá no estaba muy bien, así que después cayó que mamá se había ido. Porque ella varias veces se había internado y volvía. Así que cuando vio que no volvía, un día me preguntó. ‘¿Qué pasó con mamá que no viene?’ Ahí le tuve que contar...Y a él, todos los valores le daban bien. Los dos tenían las dos dosis (de COVID-19). Pero, al no tener a su compañera, un día empezó a no querer comer”.

Diego contó que su padre “gritaba ‘¡Herminia!’ todas las noches. Y se fue con ella”, dijo. Y profundizó: “Hablamos con muchas terapeutas que nos ayudaron mucho, muchísimo, a entender que no teníamos que retenerlo porque hacer fuerza cuando él no quiere es peor”.

“Le dijimos: ’Papá, gracias’. Lo agarramos de las manos y ese día, un sábado, él nos agarró muy fuerte a mi hermana y a mí. El domingo fui de nuevo y ya estaba en cama, no se quería levantar. Y el 21 de septiembre se fue. Pero lo eligió, quería estar con mi mamá. No era muy creyente, ¿eh? No era nada creyente papá. Pero tenía ganas de estar con su mujer. Y lo respeto”, relató Pérez.

Y cerró: “Estoy triste pero en paz. Sé que hicimos todo, como hicieron Herminia y Héctor conmigo y con Silvina. Porque hicieron todo lo habido y por haber para que seamos felices los cuatro. Y con Silvina, que me llena de orgullo que sea mi hermana, hicimos todo y nuestras familias nos apoyaron un montón”.