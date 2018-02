Diego Pérez: "Cuando me llamaron estaba en casa armando el mate, en short y remera"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Diego Pérez llegó el domingo a la mesa de Mirtha Legrand con el programa ya empezado y fue un divertido momento que se vio al aire. llegó el domingo a la mesa decon el programa ya empezado y fue un divertido momento que se vio al aire.





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con el actor de "Mi vecina favorita" , Mar del Plata, quien explicó lo que pasó.





"Estaba anunciado Martín Bossi y él amaneció con mucha fiebre y totalmente disfónico y llamó a la producción para decir que no podía ir ya que estaba en cama", expresó Diego. expresó



"A mí me llamaron 13.10, que le había pedido Mirtha que salvara la situación y que fuera como pudiese al almuerzo. Yo estaba en casa armando el mate, en short y remera e íbamos a ir con mi hijo a la playa".





"El programa empezaba y cuarto y bueno, me dijeron que Mirtha lo iba a aclarar cuando llegue en la mesa. Y así fue. Me bañé en cinco minutos, me pedí un taxi para no tener que manejar nervioso desde donde estoy, me puse el traje y fui para allá", añadió.

"Fui para salvar la situación y porque había pedido Mirtha exclusivamente que vaya, que había estado dos días antes en la obra de teatro nuestra y me parecía ingrato no ir. Fui para allá y me lo agradeció al aire, una genia", cerró Pérez.