Diego Peretti: "Jamás pensé que iba a aconsejarle a mi hija vivir en otro lugar"

Diego Peretti estuvo invitado en Fantino a la tarde y sorprendió con algunas definiciones sobre cómo ve al país. "Los argentinos vivimos en una agresión permanente. No tenemos tranquilidad", lanzó el actor, que cuestionó a la clase dirigente.

"El único tema estresante para la sociedad argentina tendría que ser la pandemia mundial. Todos los otros temas que nos aquejan no deberían existir. Y vivimos todo lo que nos pasa como un River - Boca. Y los políticos nos estresan para ver quién gana", señaló en el piso de América TV.

El ex protagonista de Los simuladores se mostró muy preocupado por el futuro del país. "Desde hace cinco años que perdí la ilusión respecto de ver una argentina distinta. Mi viejo, hace cincuenta años, se quejaba de lo mismo que pasa ahora: el fondo monetario, inflación, problemas con los docentes y la pobreza crónica", remarcó.

Además, Peretti advirtió que cada vez más jóvenes hoy deciden probar suerte en el exterior. "Yo veo que son cada vez más los que se van a vivir afuera. ¡Y no quieren volver!", sostuvo.

En ese sentido, el actor reveló que su hija tiene intenciones de radicarse en otro país y eso le hace repensar si él no haría lo mismo. "Yo jamás pensé que iba a aconsejarle a mi hija vivir en otro lugar. Yo no me imagino vivir en otro lugar, pero el afuera comienza a transformar mi opinión", afirmó.

Por último, Peretti opinó que el país tiene mucho potencial, pero no hay determinación política para capitalizar esas ventajas. "Vivimos estúpidamente mal. Es como darle una tierra muy rica a un pueblo que no la sabe aprovechar", concluyó.