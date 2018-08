Diego Moranzoni: "Le pedí disculpas a Gisela pero no las aceptó, no lo hicimos apropósito"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Gisela Bernal abandonó el martes un programa en vivo porque le recordaron su escándalo con su ex pareja, abandonó el martes un programa en vivo porque le recordaron su escándalo con su ex pareja, Ariel Diwan

"Peatonal", Crónica, y al mostrarle un video de su ex, ella discutió con el conductor, Diego Moranzoni, y se fue del ciclo. La bailarina fue invitada al ciclo, y al mostrarle un video de su ex, ella discutió con el conductor,y se fue del ciclo. Embed Una publicación compartida por Gisela Bernal (@giselabernaloficial) el 27 de Jul de 2018 a las 9:27 PDT

"Desafortunado momento, no hay que pedir perdón por esas cosas, hay que chequearlas antes", dijo la rubia ante el pedido de perdón del conductor.

"No se puede disculpar algo así porque es bastante duro el tema y bastante complicado", agregó enojada por lo que se mostró al aire.





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Moranzoni quien explicó lo ocurrido, aceptó el error y aclaró que fue sin mala intención.





"Fue una desinteligencia nuestra, yo no lo pude chequear antes porque venía de la radio y se me pasó. Ella se enojó mucho, por supuesto, y con razón. Le pedí disculpas pero no las aceptó, piensa que lo hicimos apropósito, pero no fue así", comentó el conductor.







"Está en su derecho a enojarse, fue una equivocación nuestra que ya lo charlamos con la producción, se nos pasó. No pude chequear el tape sino no lo hubiera puesto".





Y cerró: "Fue un error nuestro, nosotros no quisimos mostrar a Diwan. Se equivocó alguien del equipo y nos equivocamos todos. Yo no estaba ni al tanto del tape, me lo avisaron por cucaracha y ahí fue".





