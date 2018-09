Diego Moranzoni: "Dos barras de Platense me pidieron la camiseta de Huracán, fue violenta la situación"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Diego Moranzoni dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y contó el episodio que vivió en en el Parque Saavedra cuando dos hombres lo apretaron por lucir la camiseta de Huracán, equipo que él es hincha y que tiene una vieja rivalidad con Platense. dialogó en exclusiva cony contó el episodio que vivió en en elcuando dos hombres lo apretaron por lucir la camiseta de, equipo que él es hincha y que tiene una vieja rivalidad con

"Por supuesto voy a seguir usando la camiseta de Huracán. Fue una situación aislada en el Parque Saavedra el domingo. Iba a ir a otro parque y terminamos ahí", comentó el conductor de "Peatonal", Crónica. comentó el conductor de



"Hay una vieja rivalidad entre Platense y Huracán por una pelea entre barras entre 1998 y 1999, la verdad que me había olvidado".





"Se me acercaron dos barras de Platense que me pidieron la remera, como les dije que no me terminaron echando del parque. Yo estaba con mi mujer y mi hijo y para evitar cualquier inconveniente mayor me fui", argumentó.





"Fue bastante violenta la situación, no estaban bien estos muchachos, uno era muy violento y el otro no, al darse cuenta que estaba con mi hijo le bajaba los decibeles al otro".





"Por suerte no pasó a mayores, nunca tuve problemas. Se quedaron con esa situación entre barras que murió un chico. Yo no tengo ningún problema con ningún equipo del mundo", cerró Diego.