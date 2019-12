Diego Maradona, como nunca antes: "Cuando tomaba falopa era un zombie"

Diego Armando Maradona habló de su adicción a las drogas, relató cómo lo afectaba el uso de sustancias prohibidas y dejó una contundente reflexión para los más jóvenes

“A los chicos les digo: no a la droga”, remarcó el Diez en medio de una entrevista a fondo con "Líbero" (TyC Sports).

Y siguió con su mensaje concientizador: “No, porque no son ustedes. No tienen participación con la sociedad ni con la familia. Eso lo aprendí de viejo, porque no soy maleducado, soy mal aprendido”, señaló.

Por último, con tono arrepentido, Diego confesó: “En mi casa me educaron con amor, y yo cuando tomaba falopa no tenía nada, era un zombie. No prueben”, enfatizó. "Cuando estaba en coma me acuerdo que estaba como en brea negra y me tiraban ganchos y yo estiraba la mano y no podía salir. Y yo seguía en coma. Que nadie se ponga una medalla por sacar a Maradona de la droga. A mí me sacó Dalma”.

