Verónica Ojeda, está alejado de sus hijas Dalma y Gianinna por la disputa legal que mantiene con Claudia Villafañe y a la que parece que vino a buscar -su ex Rocío Oliva- ya no quiere saber más nada con él. El ex astro del fútbol y director técnico de Dorados de Sinaloa, México, esta en el país para realizarse una operación en su hombro. Pero está vez vino solo, ya que se separó hace pocos días de, está alejado de sus hijaspor la disputa legal que mantiene cony a la que parece que vino a buscar -su ex- ya no quiere saber más nada con él.





No para de tomar alcohol, cerveza: litros y litros más la medicación que él tiene que tomar", dijo Lío Pecoraro que difundió la noticia en "Todas las tarde", no para de nombrar a Rocío Oliva, pero ella no quiere saber nada con él". Ahora al ex delantero lo acompaña una de sus hermanas y su abogado Matías Morla. ", dijoque difundió la noticia en "Todas las tarde", Canal 9 . El periodista contó que Diego "". Ahora al ex delantero lo acompaña una de sus hermanas y su abogado





Lío además sumó que Diego no quiere ver al médico que le hará la operación y agregó que el 10 está pasando un muy mal momento. "Maradona no para de tomar alcohol, Maradona está deprimido, Maradona no se quiere bañar, Maradona engordó. Maradona no quiere saber nada con Verónica ojeda, Maradona tiene una obsesión con quien fuera su ex pareja: Rocío Oliva", sumó Pecoraro para graficar la situación.





Lio explicó que vino a operarse porque pensó que podía recuperar al Rocío Oliva, pero la rubia parece que le cerró las puertas para siempre.