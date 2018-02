Diego Maradona le envió carta documento a su sobrino el Chino: la palabra de Matías Morla

No hay paz en la vida de los Maradona. Lo que era una amenaza ahora terminó siendo un hecho. Es que desde que se conoció que el Chino Maradona está haciendo una obra en Mar del Plata (Soñadores, historias de vida) donde habla de su vínculo con Maradona y no lo hace de la mejor manera, el Diez fue juntando bronca y decidió actuar.





Por medio de su abogado, Matías Morla, decidió enviar una carta documento para intimar a su sobrino y al teatro Victoria para que dejen de hablar de él. "Por medio de la presente pongo en vuestro conocimiento la intimación cursada el día de la fecha mediante carta documento al Sr. Walter Christian Machuca (ese es su verdadero apellido) Por lo que, los pongo en pleno conocimiento de su contenido y los hago solidariamente responsables de toda acción que pudiere corresponder, con más los gastos y daños y perjuicios ocasionados. En mi carácter de apoderado del Sr. Diego Armando Maradona, lo intimo a usted a que en el plazo perentorio de 5 (cinco) días de recibida la presente, cese en el uso de la marca registrada a nombre de MARADONA, bajo apercibimiento de iniciar las acciones penales ante la justicia federal en lo criminal y correccional y/o civiles ante la justicia federal en lo civil y comercial", dice el escrito.

Embed

El abogado de Maradona aseguró que esta es una medida que ya se tomó en otra oportunidad y lejos está de ser una revancha personal, sino un tema comercial. "Con todo el cariño que yo le puedo tener al Chino, la realidad es que la marca Maradona, como ya lo hemos contado en varias oportunidades, es una marca registrada por lo que no se puede hacer usufructo de la misma y mucho menos hablando de la manera que trascendió lo hace el Chino en la obra", le dijo a PrimiciasYa el abogado. Matías Morla intentó por otros medios no terminar en la Justicia y llamar a la reflexión al Chino pero al no encontrar respuestas fue el propio Maradona quien decidió actuar.





"Lo que hay que entender que las marcas registradas tiene protección y eso hay que respetarlo. El Chino conoce lo que que significa la marca Maradona y por lo tanto debe saber que no puede hacer dinero por su intermedio. Además en la obra se hace referencia de manera despectiva hacia Diego, se refieren a temas que dañan su imagen por lo que estas cosas solo se dirimen en la Justicia que es quien frenará este accionar", amplió.









Lo que viene ahora es un problema para elsi es que no frena su monólogo. Es que hace unos años (junio de 2015) tuvo una denuncia penal por violencia de género y amenazas por parte dequien en su momento confesó que recibió amenazas y fue agredida por su pareja quien además le fue infiel. Un nuevo escándalo en la familia, un nuevo enfrentamiento que llegará a la Justicia